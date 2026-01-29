Повысят не всем: кому и как будут поднимать зарплаты в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

HR-эксперт Валерия Доманская уверена, что в 2026 году зарплаты вырастут на 5-7%.

В 2026 году повышение зарплат в России перестанет быть гарантированным для всех. Об этом в беседе с Life.ru рассказала HR-директор Валерия Доманская.

По словам специалиста, основной причиной такого подхода является экономическая осторожность бизнеса на фоне нестабильного спроса и высоких затрат. Рост заработной платы ожидается, в первую очередь, в узких высокотехнологичных сферах, таких как информационная безопасность, сложная инженерия и ИТ.

По информации Доманской, в 2026 году зарплаты вырастут на 5-7%, однако лучшие кадры могут рассчитывать на более значительное повышение дохода. Прибавки получат те, кто своими навыками напрямую двигает компанию вперед в технологиях и эффективности.

