Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов в 2,5 раза за три года

Ежегодно в прокат выходит все больше картин, получивших государственную финансовую поддержку.

За последние три года посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в два с половиной раза. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии» в Государственной думе.

«Растущие показатели демонстрируют и посещаемость отечественных фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так, за последние три года она выросла в два с половиной раза и составила порядка 100 миллионов зрителей в год», — заявила глава министерства культуры.

Любимова отметила, что ежегодно в прокат выходит все больше фильмов, получивших государственную финансовую поддержку. В 2023 году был выпущен 81 национальный фильм, в 2024-м — 84, а в 2025 году их количество планируется увеличить до 97. Рост за просматриваемый период составил 20%.

«Кроме того, увеличивается и доля зрителей российских фильмов, достигшая в 2025 году 79%. В этом году на новогодние каникулы наши кинотеатры посетило рекордное количество зрителей <…> Билеты приобрели порядка 20 миллионов человек», — отметила Ольга Любимова.

Также министр культуры добавила, что за новогодние праздники посещаемость кинотеатров выросла почти на 50%, что на 22% превышает результат ранее самых посещаемых новогодних кинопоказов 2019 года.

