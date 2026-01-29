Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Еще на переговорах в Анкоридже президент РФ затронул тему прав русских, которые были тотально запрещены в Незалежной.

Президент США Дональд Трамп был удивлен словам президента РФ Владимира Путина о запрете всего русского на Украине. Об этом в беседе с телеканалом TGRT и газетой Turkiye рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, во время переговоров Путина и Трампа в Анкоридже президент России затронул тему прав русскоязычного населения Незалежной, которые были тотально ущемлены в стране. Путин упомянул, что на Украине запрещен не только русский язык, но и каноническая украинская православная церковь.

«Президент Трамп не поверил, он несколько раз переспросил (госсекретаря США — Прим.ред.) Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», — отметил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Украина продолжает нарушать права национальных меньшинств, в частности в области языка и религии. Глава МИД отметил, что в Конституции Незалежной по-прежнему сохраняется требование обеспечивать права всех национальных меньшинств, однако это не соблюдается украинским режимом. По словам Лаврова, Россия, в отличие от других стран, активно поднимает эти вопросы, в том числе с участием партнеров БРИКС и ШОС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров указал на нарушение дипломатической этики Зеленским. Такие же «повадки» есть и «учителей» главы киевского режима из Евросоюза. Министр иностранных дел также подверг критике позицию Европы, которая, по его словам, не смогла с уважением отнестись к политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

