Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие же «повадки» есть и «учителей» главы киевского режима из Евросоюза.

У лидера киевского режима Владимира Зеленского и его «учителей» из Европейского союза (ЕС) есть повадки нарушать законы дипломатической этики. Об этом в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Россия руководствуется принципами неразглашения содержания дипломатических переговоров. Лавров отметил, что российская сторона не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, поэтому отказывается от комментариев.

«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит Зеленский, его министр иностранных дел Сибига и ряд других украинских деятелей. Хотя они, повторю, в нарушение всех законов дипломатической этики следуют за такими своими „учителями“, как президент Франции Макрон и прочие желающие постоянно „сливать“ какую-то информацию, не неся за это никакой ответственности», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел также подверг критике позицию Европы, которая, по его словам, не смогла с уважением отнестись к политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Лавров добавил, что на форуме в Давосе Владимир Зеленский критиковал ЕС за мягкое отношение к Дональду Трампу и призывал к более активной поддержке конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в организацию переговорного процесса по украинскому вопросу. Позиции Москвы и Абу-Даби, как отметил российский лидер, по ряду международных вопросов во многом совпадают.

Отдельное внимание Путин уделил усилиям эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. По его словам, ОАЭ сыграли важную роль в содействии обменам удерживаемыми лицами, а также предоставили площадку для проведения различных форм контактов между сторонами конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.