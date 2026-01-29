Морское приключение: турист напал на пассажиров грузового судна

Фото: 5-tv.ru

Пассажир выбрал редкий формат путешествия, но рейс пошел по худшему сценарию.

Путешествие на грузовом судне обернулось ЧП: пассажир внезапно проявил агрессию, напал на членов экипажа и вскоре скончался. Инцидент произошел во время перехода контейнеровоза у берегов Дании, информацию подтвердили правоохранительные органы изданию Bild.

Пожилой гражданин Германии отправился в необычный «круиз» на контейнеровозе Ida Rambow. В ночь на 26 января, когда судно находилось в море, мужчина начал вести себя неадекватно, из-за чего команда была вынуждена заблокировать помещения.

«Когда члены экипажа позже проверили состояние мужчины, они обнаружили его без признаков жизни на палубе», — сообщил представитель датской полиции.

На место экстренно вылетел вертолет спасателей: туриста эвакуировали в тяжелом состоянии и доставили в клинику, однако врачи констатировали смерть. По результатам вскрытия, гибель не носила насильственного характера, а вспышка агрессии, по данным следствия, была связана с резким ухудшением здоровья. Подробности причин поведения полиция не раскрывает.

