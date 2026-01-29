Деньги не помогли: миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суд во Франции поставил точку в деле о гибели состоятельного пациента и вынес приговор врачам спустя годы после трагедии.

Во Франции завершилось судебное разбирательство по делу о смерти бельгийско-израильского предпринимателя Эхуда Арье Ланиадо. Он скончался во время медицинской манипуляции, направленной на увеличение пениса. Как пишет Daily Mail, трагедия произошла в парижской клинике, где 75-летнему пациенту делали инъекции.

Изначально прокуратура квалифицировала произошедшее как непредумышленное убийство, однако в ходе следствия формулировки изменили. Врачу вменили неоказание помощи человеку, находившемуся в опасном состоянии, незаконную медицинскую практику и нарушения, связанные с оборотом запрещенных веществ.

Следствие установило, что бизнесмен незадолго до процедуры принимал препараты, запрещенные во Франции, а также средства, применяемые при лечении эректильной дисфункции; сам пациент, по данным дела, активно занимался бодибилдингом.

Суд пришел к выводу, что в вечер трагедии экстренные службы вызывали дважды — сначала около восьми вечера, а затем спустя примерно два часа. По словам одного из фигурантов, первый вызов был сделан по просьбе самого пациента, жаловавшегося на боли в животе, однако несмотря на это процедуру решили продолжить. Судебно-медицинская экспертиза показала, что непосредственной причиной смерти стала гипертрофия сердца; инъекция не была признана прямым фактором гибели.

В итоге хирургу назначили 15 месяцев лишения свободы условно, его ассистентке — 12 месяцев условно. Оба пожизненно лишены права заниматься медицинской деятельностью и обязаны выплатить штрафы. В ходе расследования выяснилось, что ассистентка более двух десятилетий работала во Франции без признанного диплома и не была зарегистрирована во Французской медицинской палате, однако продолжала участвовать в процедурах.

Во время обыска в номере бизнесмена в парижском отеле следователи также обнаружили запрещенные препараты и химические вещества, которые, по версии обвинения, могли сыграть ключевую роль в летальном исходе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.