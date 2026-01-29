Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

На этот раз «черный список» пополнился несколькими фамилиями публичных фигур в сфере культуры и СМИ. Но, кажется, журналист совсем не расстроился по этому поводу.

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев с иронией отнесся к новости о попадании под персональные санкции Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Вот не зря живу! Топлю за спорт и угрожаю безопасности Европы! Ухххх!» — эмоционально высказался журналист.

Совсем недавно стало известно, что Евросоюз расширил персональные санкции, добавив в «черные списки» несколько публичных россиян из сферы культуры и СМИ. Под прицел на этот раз, помимо Губерниева, попали артист балета Сергей Полунин, а также журналисты Екатерина Андреева, Павел Зарубин и Мария Ситтель.

Ограничения Брюсселя также затронули рэпера Романа Чумакова, выступающего под псевдонимом Рома Жиган. Данное решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС.

Согласно информации из документа, все люди из этого списка участвовали в информационной и культурной поддержке действий российских властей в контексте украинского конфликта. Именно это и стало формальным основанием для введения ограничительных мер. Данные санкции включают в себя запрет на въезд в страны ЕС, а также заморозку возможных финансовых активов в европейских банках.

