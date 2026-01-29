«Наше тело немощно»: священник рассказал, может ли бес залететь в рот во время зевания

Фото: www.globallookpress.com

Священнослужитель РПЦ предостерег людей.

Зевота во время службы — это напоминание о человеческой немощи, а не повод для суеверий. Об этом заявил священник Русской православной церкви, миссионер Стахий Колотвин в беседе с Life.ru.

Священнослужитель также объяснил, откуда пошла привычка крестить рот после зевания в церкви и связана ли она на самом деле с «бесами».

«По сути, вот эта мелкая, незначительная ситуация, когда человек зевает, не выспался, ему не хватает сил и он вспоминает свою немощь и молится, — это тоже хороший повод вспомнить о том, что наше тело немощно, что мы предназначены не для земной жизни, а для жизни вечной, и действительно обратиться к Творцу», — говорит Колотвин.

По этой причине крестить рот после зевания нет вообще никакой надобности. По его словам, более правильным в такой ситуации будет либо осенить себя крестом полностью, либо просто помолиться про себя.

Колотвин считает суеверием мнение о том, что во время зевоты в церкви в рот может залететь бес. Более того, подобные предрассудки уводят человека все дальше от Бога. Священник отметил, что уход от осознанной веры может привести к увлечению другими суевериями. Например, эзотерикой.

