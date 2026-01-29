Структура аэропорта Шереметьево стала новым владельцем Домодедово

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Сумма сделки составила около 66 миллиардов рублей.

Аэропорт Домодедово по итогам торгов обрел нового владельца. Активы группы перешли компании ООО «Перспектива», которая на 100% принадлежит АО «Международный аэропорт Шереметьево». Об этом говорится в пресс-релизе ПСБ и РТС-тендер.

Эксперты назвали продажу Домодедово одной из самых заметных сделок на российском авиарынке за последние годы.

Организатором аукциона выступил ПСБ. Изначально стоимость актива оценивалась примерно в 132,3 миллиарда рублей, однако цена снижалась поэтапно с шагом около 13,2 миллиарда. Всего заявки на участие подали пять компаний, но до финального этапа были допущены лишь два претендента.

Согласно действующему регламенту, передача имущественного комплекса и оформление прав собственности должны быть завершены в течение 30 календарных дней после полной оплаты сделки.

