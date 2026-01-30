«Только если я влюбляюсь»: Наталья Рудова назвала главную материальную слабость

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Покупки для артистки являются больше вопросом эмоций, чем привычкой.

Актриса Наталья Рудова рассказала о своем отношении к покупкам одежды и объяснила, на чем предпочитает не экономить. О личных привычках в шопинге она поделилась в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Резервация».

По словам Рудовой, в целом она не стремится приобретать дорогие вещи ради статуса или бренда. Однако бывают исключения. Так, актриса призналась, что может потратить внушительную сумму на обувь, если модель действительно ее зацепила. При этом такие покупки для нее являются больше вопросом эмоций, чем привычкой.

«Я могу тратить много денег на обувь, но только если я влюбляюсь в обувь. На самом деле не люблю покупать дорогие именно вещи, но есть вещи, которые мне нравятся, и на которые нужно тратить большие деньги, например, как на верхнюю одежду», — заявила знаменитость.

По ее мнению, такие вещи, как верхняя одежда, должны быть качественными, особенно если речь идет о выходах в свет. Рудова подчеркнула, что предпочитает вкладываться не в количество, а в практичность и внешний вид, поэтому выбирает одежду, которая прослужит долго и будет выглядеть достойно в особых случаях.

«Скорее всего, ну, все-таки потому, что должна быть одежда качественная. Особенно, если на выход», — подытожила Рудова.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Рудова рассказала о новом мужчине.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.