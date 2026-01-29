В Коломне мужчина украл более 20 пачек сливочного масла из магазина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Задержанный ранее уже имел судимость за аналогичное преступление.

Сотрудники Росгвардии в Коломне задержали местного жителя, которого подозревают в крупной краже из супермаркета. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы подмосковного главка Росгвардии.

По информации управления ведомства, мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности и на этот раз стал фигурантом нового дела.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на прохожего, внешность которого совпадала с ориентировкой, распространенной после инцидента в торговой точке. Правоохранители установили, что несколькими днями ранее неизвестный вынес из магазина 21 упаковку сливочного масла.

При проверке документов 38-летний мужчина признался, что причастен к хищению. Он пояснил, что похищенные продукты планировал продать.

Также к сообщению приложили видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как посетитель супермаркета подошел к холодильной витрине, взял несколько пачек сливочного масла и спрятал их в одежду.

Позднее выяснилось, что задержанный уже имел судимость за аналогичное преступление. После задержания его передали сотрудникам полиции, которые займутся дальнейшим расследованием и дадут правовую оценку произошедшему.

