Смертельная роскошь: почему частные перелеты опаснее обычных рейсов

Элитная авиация привлекает богатых клиентов комфортом, однако отсутствие жесткого контроля превращает статусные поездки в игру на выживание.

Частные перелеты в США оказываются значительно более рискованными для жизни, чем рейсы коммерческих авиалиний. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Несмотря на ореол эксклюзивности и удобства, статистика федеральной базы данных аварий показывает пугающие результаты: за последние пять лет в сегменте бизнес-авиации фиксировалось в среднем три катастрофы с летальным исходом ежегодно. При этом в сфере крупных внутренних авиаперевозок США не было ни одного крушения с погибшими с 2009 года.

Короткие прогулки на выходные и деловые визиты на персональных джетах оборачиваются трагедиями из-за сочетания неопытности пилотов, устаревания техники и менее строгих правил эксплуатации по сравнению с регулярным воздушным сообщением.

Одной из главных причин высокой аварийности эксперты называют человеческий фактор и дефицит квалифицированных кадров. Руководитель рекрутингового агентства Шерил Барден отмечает, что опытные летчики массово уходят в крупные авиакомпании из-за высоких зарплат, оставляя штурвалы малых судов новичкам.

Часто это приводит к нелепым ошибкам, которые недопустимы в большой авиации: пилоты забывают снять защитные чехлы с датчиков скорости или не снимают самолет с парковочного тормоза перед разгоном. Кроме того, правила для частников позволяют эксплуатировать старые модели, такие как Cessna Citation II, которым может быть более 40 лет.

Такое оборудование требует особого внимания, а системы навигации в них значительно уступают современным лайнерам. Также частные рейсы часто выполняются одним пилотом, что исключает страховку в случае его внезапного недомогания.

Важным аспектом остается и правовое регулирование, которое для владельцев собственных самолетов гораздо мягче. Пассажиры коммерческих рейсов защищены сотнями страниц регламентов, в то время как «искушенные» богатые клиенты, согласно логике надзорных органов, должны сами осознавать свои риски.

Это порождает случаи, когда пилоты работают на износ ради налета часов или игнорируют погодные условия. Например, трагедия в Калифорнии произошла после того, как экипаж попытался сесть в густом тумане со второй попытки, проигнорировав возможность ухода на запасной аэродром. Подобные решения в сочетании с усталостью и отсутствием жесткого контроля со стороны властей приводят к тому, что статусная поездка становится последней для всех находящихся на борту.

