Стала известна судьба пропавших в Египте российских туристов

Поиски начались после того, как они не появились на обратном рейсе и перестали выходить на связь.

Российские туристы, о пропаже которых ранее сообщалось, обнаружены на территории Египта и сейчас находятся в местной полиции. Об этом сообщило Посольство РФ в Каире. В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле, а детали произошедшего продолжают уточняться.

Трое граждан России 21 января прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, после чего самостоятельно направились в Каир. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь с родственниками и не появились на обратном рейсе. После этого Посольство России в Египте направило официальный запрос в Министерство иностранных дел Египта и правоохранительные органы страны с просьбой установить местонахождение соотечественников.

«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются. Прилагаются все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию», — отметили в посольстве.

В ведомстве добавили, что продолжают взаимодействовать с египетской стороной и держат связь с профильными организациями, чтобы обеспечить скорейшее и безопасное возвращение россиян на родину.

