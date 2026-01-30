«Умные не ревнуют»: актриса Дарья Повереннова рассказала об отношениях с мужем

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Проявления необоснованных подозрений чаще возникают у тех, кто не умеет направлять энергию в конструктивное русло.

Заслуженная артистка России, актриса Дарья Повереннова поделилась размышлениями о семейных отношениях и личных принципах на премьере сериала «Резервация». В разговоре с 5-tv.ru актриса подчеркнула, что в ее семье сохраняется баланс, однако ведущую роль она сознательно отдает супругу.

По словам Поверенновой, ей близка модель отношений, в которой мужчина занимает позицию главы семьи, а женщина при этом остается самостоятельной и уверенной в себе личностью.

«У нас паритет, но я, конечно, отдаю первенство ему, потому что он — мужчина, и я — за патриархат, но в плане, что женщина все-таки при муже, и мне это нравится. Но при этом абсолютно самодостаточная. И я против того, когда женщина при муже, когда она без мужа ничего из себя не представляет», — пояснила позицию артистка.

К тому же актриса отметила, что поддерживает формат брака, где жена находится рядом с мужем по собственному выбору, а не из-за зависимости или отсутствия внутренней опоры.

Повереннова дала понять, что чувство ревности ей чужды и в ее отношениях с мужем ему нет места. По мнению Поверенновой, зрелые и интеллектуально развитые люди не склонны к ревности, поскольку уверены в себе и партнере. Проявления необоснованных подозрений, как пояснила актриса, чаще всего возникают у тех, кто не умеет направлять энергию в конструктивное русло.

«Нет, он умный человек. Бред какой-то. Взрослый, умный человек. И потом, к чему меня ревновать, к кому? Ничего подобного, умные, интеллектуальные люди не склонны к ревности. Склонные к ревности те люди, которым заняться нечем», — рассудила знаменитость.

Первым мужем Дарьи Поверенновой стал заслуженный артист России, актер Александр Жигалкин. Однако через десять лет жизни в браке пара развелась. Актриса вновь обрела счастье в 48 лет с миллионером Андреем Шароновым, который стал ее вторым супругом.

