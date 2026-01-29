ЕС ударил санкциями по артисту балета Сергею Полунину

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Под ограничения также попали российские журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Павел Зарубин и Мария Ситтель.

Евросоюз расширил персональные санкции, добавив в список российских публичных фигур из сферы культуры и СМИ. Среди них оказался артист балета Сергей Полунин, а также журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Павел Зарубин и Мария Ситтель. Кроме того, ограничения затронули рэпера Романа Чумакова, выступающего под псевдонимом Рома Жиган. Соответствующее решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС.

В документах указано, что все фигуранты участвовали в информационной и культурной поддержке действий российских властей в контексте конфликта на Украине. Именно это и стало формальным основанием для введения ограничительных мер.

Санкционный режим предполагает запрет на въезд на территорию стран Евросоюза, а также заморозку возможных финансовых активов в европейских банках, если таковые будут выявлены. Решение вступает в силу немедленно и не имеет заранее установленного срока действия.

