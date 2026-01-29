В школах США принимали решения о смене пола* детей без согласия родителей

Фото: 5-tv.ru

Федеральные власти обвинили образовательные учреждения в нарушении прав семей и пообещали добиваться реакции на уровне закона.

Министр образования США Линда МакМэхон выступила с резкой критикой в адрес школ Калифорнии, заявив, что в ряде случаев родители не получали информации о смене пола* своих детей, что, по ее мнению, противоречит требованиям федерального законодательства. Об этом сообщает Fox News.

МакМэхон указала, что при действующем руководстве Калифорнии школьные сотрудники не только допускали подобную практику, но и открыто обсуждали способы обхода уведомления родителей.

«При неэффективном руководстве (губернатора Калифорнии. — Прим. ред.) Гэвина Ньюсома школьный персонал даже публично утверждал, что способствует „гендерным переходам“ и делился подходами к сокрытию информации о детях от их родителей. Дети не принадлежат государству — они принадлежат семьям», — подчеркнула глава ведомства.

По ее словам, Министерство образования США рассматривает такие действия как прямое нарушение закона и готово задействовать все предусмотренные механизмы, чтобы привлечь власти штата к ответственности и восстановить право родителей на получение полной информации о жизни и благополучии своих детей.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Конгресс ужесточить федеральное регулирование в данной сфере. В начале марта он заявил о необходимости запретить операции по смене пола у несовершеннолетних и предложил ввести уголовную ответственность за их проведение.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России