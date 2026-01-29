Доисторический сюрприз: в Китае обнаружили сотни видов древних животных

Фото: 5-tv.ru

Палеонтологи наткнулись на находку, которая меняет представления о жизни на Земле полмиллиарда лет назад.

В китайской провинции Хунань ученые выявили уникальное скопление древних окаменелостей, позволившее описать около сотни видов животных, существовавших свыше 500 миллионов лет назад. Исследование основано на анализе более чем 50 тысяч ископаемых образцов. Оно стало одним из самых масштабных открытий последних лет, пишет CBS News.

Необычность находки заключается не только в количестве новых видов, но и в степени их сохранности. Многие окаменелости уцелели настолько хорошо, что ученым удалось рассмотреть не только внешние контуры организмов, но и их внутреннее строение.

«Многие окаменелости демонстрируют наличие мягких тканей, включая жабры, кишечник, глаза и даже нервы», — сообщил один из руководителей научной работы.

Эти животные обитали в морях вскоре после одного из древнейших массовых вымираний, произошедшего примерно 513 миллионов лет назад. Это делает находку особенно ценной: она дает редкую возможность проследить, как жизнь восстанавливалась после катастрофического сокращения биоразнообразия и какие формы организмов первыми заняли освободившиеся экологические ниши.

Среди обнаруженных существ оказались примитивные предки современных червей, медуз, губок, а также многочисленные членистоногие. Некоторые из них ранее встречались лишь в единичных находках на территории Канады, что указывает на куда более широкое распространение древних морских экосистем, чем предполагалось ранее.

Ученые подчеркивают, что это открытие не просто расширяет каталог доисторической фауны, но и помогает глубже понять ранние этапы эволюции сложной жизни на планете.

