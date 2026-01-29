Доказал эффективность на практике: «Панцирь-С1» пользуется спросом на международном рынке

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

Особый интерес к комплексу проявляют ОАЭ.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» пользуется устойчивым спросом на международном рынке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» Антоном Золотницким заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, сотрудничество с ОАЭ в сфере военно-технического взаимодействия имеет долгую историю и успешно развивается.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что «Панцирь-С1» считается одним из самых популярных комплексов противовоздушной обороны, поскольку на практике доказал эффективность. Именно поэтому интерес к нему проявляют многие зарубежные государства, в том числе ОАЭ.

«Сегодня это самая популярная система противовоздушной обороны. Она себя хорошо зарекомендовала. И у нас (комплекс. — Прим. ред.) с удовольствием покупают многие страны», — отметил Чемезов.

