«В мире и безопасности»: Путин о сосуществовании Палестины и Израиля

Путин: Палестина должна сосуществовать с Израилем в мире и безопасности

Фото, видео: 5-tv.ru

Суверенитет палестинского государства должен стать устойчивой гарантией урегулирования конфликта.

Палестина должна сосуществовать с Израилем в мире и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.

Образование палестинского государства является принципиальным вопросом и станет гарантией устойчивого урегулирования конфликта. Кроме того, Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана, добавил российский лидер.

Ранее 22 января Путин заявил на переговорах с главой Палестины Махмудом Аббасом, что Россия готова направить на помощь сектору Газа один миллиард долларов. Во время визита палестинского лидера ключевой темой встречи на высшем уровне стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президент подчеркнул, что эти средства могут быть переданы через созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира». Глава российского государства отметил, что прежде всего и главным образом деньги должны быть предназначены для поддержки палестинского народа, с которым у Москвы, как отметил Путин, особые отношения.

