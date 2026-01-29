«Важный торговый партнер»: Путин отметил динамичное развитие отношений РФ и ОАЭ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер рассказал, в каких областях взаимодействуют наши страны.

Партнерство России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) многопланово, взаимовыгодно и развивается динамично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Бен Заидом Аль Нахайяном.

«Мы высоко ценим ваш личный, значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, динамично развивается», — сказал российский лидер.

Объединенные Арабские Эмираты — важный торговый партнер России в арабском мире, а двусторонний товарооборот уверенно растет, отметил Путин. Инвестиционная кооперация стран также на высоком уровне: на счету Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company уже более 60 совместных проектов.

Кроме того, наши страны взаимодействуют в сферах технологий, промышленности, энергетики. Также Москва и Абу-Даби поддерживают гуманитарные контакты, заключил президент РФ.

Бен Заид Аль Нахайян прибыл в российскую столицу 29 января для переговоров с Владимиром Путиным. Главу ОАЭ встретил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и почетный караул.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали отказ спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и затя Дональда Трампа Джареда Кушнера от переговоров по Украине в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.