«Признательны вам»: Путин отметил вклад ОАЭ в организацию переговоров по Украине

Россия высоко оценила участие Абу-Даби в организации диалога по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в организацию переговорного процесса по украинскому вопросу. Об этом он заявил на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Позиции Москвы и Абу-Даби, как отметил российский лидер, по ряду международных вопросов во многом совпадают.

Отдельное внимание Путин уделил усилиям эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. По его словам, ОАЭ сыграли важную роль в содействии обменам удерживаемыми лицами, а также предоставили площадку для проведения различных форм контактов между сторонами конфликта.

«Наши подходы о многом совпадают. Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. Вклад в проведение обменов удерживаемым лицами содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах. Мы это высоко ценим, ваше высочество», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит участие ОАЭ в организации переговоров по Украине и выразил личную благодарность главе государства за обеспечение проведения в Абу-Даби трехсторонних встреч в рамках рабочих групп по вопросам безопасности. Он также отметил внимательное и конструктивное отношение к российской делегации.

«Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочих групп по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», — отметил президент РФ.

Очередной раунд консультаций с участием представителей России, Украины и США состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. В ходе встреч американская сторона выполняла координирующую функцию. Следующий этап консультаций запланировали на 1 февраля.

Ранее, писал 5-tv.ru, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате.

