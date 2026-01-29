В Кремле прокомментировали отказ Уиткоффа и Кушнера от переговоров по Украине в ОАЭ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Американская сторона предпримет все необходимые шаги, чтобы переговорный процесс между Москвой и Киевом мог продолжаться.

США намерены и дальше поддерживать диалог между Россией и Украиной, даже несмотря на то, что спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер отказались участвовать в переговорах в ОАЭ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, американская сторона предпримет все необходимые шаги, чтобы переговорный процесс между Москвой и Киевом не был прерван и имел возможность продолжаться.

«Все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога», — отметил Песков.

Также официальный представитель Кремля отметил, что в оставшееся до следующей встречи время стороны обсудят организационные и процедурные вопросы предстоящих контактов. При этом он подчеркнул, что согласование так называемых модальностей не окажет принципиального влияния на ход переговоров.

Очередная встреча российской и украинской сторон в двустороннем формате намечена на 1 февраля и пройдет в ОАЭ.

До этого Песков сообщал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби продолжатся в начале февраля, а сам факт возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом в Кремле оценили положительно.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в предстоящей встрече. Причин такого решения не пояснялись.

Песков, комментируя ход переговорного процесса, подчеркнул, что обсуждения в Абу-Даби проходят в крайне сложной и чувствительной атмосфере. Он также отметил, что российская делегация действует в тесной координации с президентом Владимиром Путиным и регулярно получает от него соответствующие инструкции.

Ранее, писал 5-tv.ru, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества в переговорах между Украиной и Россией.

