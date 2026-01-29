Суд отправил экс-замгубернатора Кубани Минькову под домашний арест

Фото, видео: Официальный сайт муниципального образования Темрюкский район; 5-tv.ru

Бывшая чиновница проходит по делу об особо крупном мошенничестве.

Октябрьский районный суд Краснодара отправил бывшего замгубернатора Кубани Анну Минькову под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

«Октябрьским районным судом города Краснодара удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Анны Миньковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Срок меры — два месяца, то есть до 27 марта 2026 года», — отметили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

До этого, 27 января, в правоохранительных органах передавали, что Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения.

Известно, что бывший заместитель губернатора Анна Минькова ушла в отставку в октябре 2025 года. Она возглавила медиагруппу «Кубань-24». В зоне ответственности Миньковой около десяти лет оставалось курирование социальных объектов.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности коррупционного скандала с экс-заместителем губернатора Кубани Миньковой.

