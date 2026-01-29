People: отец убил пятерых детей и водил женщин в дом, где были спрятаны их тела

Самой младшей жертве был всего один месяц.

В США мужчине предъявлены обвинения в убийстве четырех своих детей. Их тела он длительное время скрывал в гараже своего дома. Об этом сообщает издание People.

Согласно данным правоохранительных органов, 38-летний злоумышленник был взят под стражу еще в октябре 2025 года. Следствие установило, что жертвами стали четверо родных детей подозреваемого в возрасте от одного месяца до десяти лет, а также его 18-летний пасынок. В настоящее время он содержится под стражей без права внесения залога.

Особое возмущение общественности вызвало поведение мужчины после совершения преступлений. Полиция изучила содержимое мобильного телефона задержанного и обнаружила переписку в приложении для знакомств.

Судя по сообщениям, мужчина приглашал к себе домой случайных партнерш для свиданий. В это время в гараже разлагались останки его убитых детей. Трупы находились в багажнике автомобиля.

Расследование началось после того, как американец сам позвонил в службу 911 и сдался властям. При этом он цинично заявил следователям, что не пытал несовершеннолетних, а просто «слишком сильно наказывал их» в воспитательных целях.

В ходе допросов мужчина раскрыл ужасающие подробности гибели каждого ребенка. По его словам, первой погибла пятилетняя дочь. Она умерла из-за истязаний. Когда девятилетняя сестра начала задавать вопросы о смерти девочки, мужчина заклеил ей рот скотчем. Это также привело к летальному исходу.

Еще двое сыновей, десяти и 18 лет, скончались от истощения и недоедания. Кроме того, мужчина признался в смерти месячного младенца, тело которого он захоронил в лесу за домом.

Единственным выжившим оказался трехлетний малыш, найденный полицией в доме.

