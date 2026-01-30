Снежная Луна проверит на прочность: что не следует делать 2 февраля

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

В начале февраля россиян ждет редкое полнолуние, которое носит название Снежная Луна. Подробнее о том, как правильно прожить влияние явления и каких поступков стоит избегать, чтобы не спровоцировать конфликты и эмоциональные всплески, в беседе с URA.RU рассказал астролог Борис Зак.

По его словам, данное астрономическое событие совпадет с непростым энергетическим периодом и может стать одним из самых напряженных моментов начала 2026 года.

Особенное полнолуние

Главная тема Снежной Луны, как отметил астролог, — вопросы самоценности, признания и личной значимости. Луна будет находиться в этот момент в знаке Льва, который связан с индивидуальностью, творчеством и стремлением оказаться замеченным. При этом Солнце будет в Водолее — знаке коллектива, единомышленников и общественных целей. Такое противостояние создаст сильное внутреннее напряжение между желаниями «я» и интересами «мы».

Многие могут столкнуться с сомнениями в собственной значимости в период с 31 января по 4 февраля и начать сравнивать себя с окружающими. Люди будут задаваться вопросами о том, насколько их ценят и замечают. Усилится потребность в одобрении извне, но именно она может стать источником конфликтов.

Астролог предупредил о том, что самая рискованная стратегия — добиваться внимания через давление, обиды и демонстративное поведение. В этот период важно научиться опираться на внутреннее ощущение ценности, а не на чужие оценки.

Нельзя делать на Снежную Луну

Чтобы не усугубить эмоциональный фон, эксперт советует отказаться от следующих действий:

Не вступать в споры из-за задетого самолюбия и не пытаться доказывать свое превосходство;

Не требовать признания и восхищения любой ценой, поскольку это может вызвать отторжение у окружающих;

Не игнорировать интересы коллектива, друзей и коллег, полностью зацикливаясь на себе;

Не принимать импульсивных финансовых решений, особенно под влиянием эмоций. Особенно данный пункт актуален для Раков и Козерогов;

Не бросать начатые дела из-за внезапного желания все изменить. Овнам и Стрельцам важно направить энергию в доработку текущих проектов.

Пойдет на пользу на Снежную Луну

Полнолуние можно использовать и конструктивно. Астролог порекомендовал придерживаться следующих решений:

Поддержать самооценку через приятные и вдохновляющие занятия;

Заняться творчеством ради собственного удовольствия, а не ради похвалы;

Найти баланс между личными целями и общением с близкими;

Посвятить время обучению и развитию. Особенно это благоприятно для Близнецов и Стрельцов;

Прислушиваться к внутренним сигналам. Девам важно обратиться к интуиции, а Рыбам начать смелее говорить о достижениях.

Когда и как наблюдать Снежную Луну

С астрономической точки зрения, Снежная Луна —полнолуние, которое произойдет 2 февраля 2026 года в 01:09 по московскому времени. Несмотря на положение во Льве, на небе Луна будет находиться в созвездии Рака, а такое совпадение случается нечасто.

Наблюдать полную Луну смогут жители всей России при ясной погоде. Она взойдет вечером 1 февраля и будет полностью освещена до утра 3 февраля. Особенно эффектным может стать момент восхода, когда лунный диск покажется больше обычного и приобретет теплый, медно-золотистый оттенок.

