В белом плену: Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада

Заторы даже на снегоплавильных станциях, которые не справляются с таким объемом работ.

Москва встретила третий день рекордного снегопада в девятибалльных пробках. Осадки шли всю ночь и продолжаются в эти минуты. К остановкам выстроились очереди. Автобусы стоят в снегу, пассажирам приходится выходить из салона и… толкать их.

Люди не могут выехать из дворов и сами расчищают себе путь лопатами. Сугробы выросли до 60 сантиметров. Дорожный апокалипсис наступил на подмосковных и столичных трассах. Как москвичи добираются до работы — увидел корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Город встал, машины буксуют, застревают, пробки растягиваются на километры. Обычная поездка превращается во многочасовое испытание. Движению мешают застрявшие фуры: они не в состоянии преодолеть даже небольшой подъем, останавливаются посреди дороги и полностью перекрывают проезд. Водители теряют время и нервы. Ситуацию способен исправить только грузовой эвакуатор, который тоже приезжает не сразу.

И такая обстановка практически на всех въездах в город. На шоссе Энтузиастов дальнобойщики просто бросают фуры на дороге.

А на Ленинградском шоссе водители легковушек решили взять ситуацию в свои руки и, как могли, помогали большегрузам.

В сложной ситуации даже те, кто выбрал не ехать в город на личном автомобиле.

«Я подхожу к первой автобусной остановке и могу показать вам, какая здесь огромная очередь», — показал корреспондент.

Где-то в очередь попадают, даже не выйдя из метро. Это кадры со станции «Щелковская». Журналисты специально ускорили видео, чтобы успеть показать ее полностью.

«Обычно за минут десять-двенадцать доезжаю до дома, а сейчас два часа ехал», — поделился житель города Виктор.

Но даже попав в автобус нет гарантии, что доберешься до работы без опозданий. Коммунальщики просто не успевают вывозить снег, хоть и работают без остановки. Огромные сугробы растут прямо на автобусных полосах.

«Вот эта куча выросла здесь, буквально за сутки. Высота ее примерно два-два с половиной метра. Это весь снег, который сгребли в одно место на этой улице», — показал корреспондент.

Снега — рекордное количество, и последствия этого остро ощущаются на всех ключевых маршрутах

Дорога на снегоплавильную станцию — здесь образовалась пробка из самосвалов, которые привезли снег и стоят в очереди, не могут разгрузиться. Все потому, что снегоплавильня просто не справляется с таким объемом.

Пока снег продолжает идти. А впереди — новое испытание: скоро все это еще и резко замерзнет.

