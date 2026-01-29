Названы диагнозы умерших в интернате в Прокопьевске пациентов

Большинство умерших в интернате в Прокопьевске пациентов скончались от проблем с сердцем

Фото: © РИА Новости

За январь в данном учреждение остановились сердца девяти пациентов в возрасте от 19 до 79 лет.

Причиной смерти пациентов большинства психоневрологического интерната в Кемеровской области стали проблемы с сердцем и поражение головного мозга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника 5-tv.ru, причиной смертей инвалидов в Прокопьевском доме-интернате стали сердечная недостаточность, энцефалопатия и тромбоз. В январе в учреждении умерли девять подопечных в возрасте от 19 до 79 лет.

Большинство умерших — пожилые люди. Причиной их смерти чаще всего становились сердечно-сосудистые заболевания и пневмония. Например, декомпенсация (нарушение работы) сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, тромбоэмболия. Жизнь молодых людей обрывалась из-за осложнений хронических неврологических заболеваний. А один 21-летний пациент страдал от спастического церебрального паралича.

Росздравнадзор организовал проверку качества оказания медицинской помощи Прокопьевского психоневрологического интерната. Также в учреждении начала работу комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса.

Кроме того, в этом интернате была вспышка гриппа А.

