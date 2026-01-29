По делу о пожаре в хостеле в Балашихе задержали представителя владельца дома

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Здание не было оборудовано системами огневой защиты и средствами тушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара с четырьмя погибшими в частном доме с хостелом в Балашихе. Об этом сообщили в ведомстве.

Следствие квалифицировало произошедшее как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших гибель людей — часть 3 статьи 238 УК РФ, а также как организацию незаконной миграции — пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. По подозрению в совершении преступлений задержали представителя одного из собственников домовладения. Владельца разыскивают.

По версии следствия, подозреваемая с марта 2025 года по январь 2026 года, действуя по доверенности и по указанию собственника, фактически использовала частный дом в качестве хостела. Фигурантка дела сдавала комнаты для временного проживания за плату, в том числе иностранцам, которые заранее предупреждали о своем незаконном пребывании в России.

Известно, что в здании не было систем противопожарной защиты и средств тушения огня. Постояльцев также не информировали о правилах безопасности, в том числе и о запрете использования открытого огня и недопустимости оставления его без присмотра.

Пожар произошел 27 января в одной из комнат на втором этаже. В результате возгорания погибли четыре жильца, еще один 15-летний подросток получил травмы.

На допросе задержанная признала вину. В данный момент следователи проводят необходимые процессуальные действия и устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к совершению преступлений.

