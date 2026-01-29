Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Если в США и Европе продажа «лишних» билетов — легальная практика, то в нашей стране она официально не закреплена.

В России планируют решить проблему овербукинга. Это когда билетов продают больше, чем мест в самолете. Тысячи пассажиров сегодня жалуются на то, что их без причины снимают с рейсов. А вот вернуть деньги за испорченное путешествие — целое бюрократическое приключение.

Первый судебный прецедент создали клиенты авиакомпании «Сибирь». О том, как собираются умерить безграничные аппетиты перевозчиков и прекратить системный обман пассажиров — корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Вы не летите, мест нет» — стандартный финал овербукинга. Соцсети переполнены видео с пассажирами, чьи билеты стали недействительны за минуту до посадки.

— Самолет вылетает без нас, почему?

— Нет мест на борту.

Без места в самолете популярного лоукостера остался и Владимир из Перми. Он летел в Москву на концерт, но путешествие закончилось у стойки регистрации. Его и еще несколько пассажиров просто не пустили на борт.

«А я у нее еще спрашиваю, это овербукинг? Она говорит, что нам по инструкции запрещено говорить, но вы не ошиблись», — рассказал Владимир Соромотин.

Вернуть деньги за билет оказалось тоже непросто. Долгая переписка, переговоры с представителями авиакомпании — и в итоге возврат, но без сервисных сборов и комиссий.

«Они не вернули мне комиссию за покупку. Это ладно, ерунда. Но то, что они взяли за возврат 400 рублей, для меня это было просто обидно», — продолжил Владимир.

В Европе и США овербукинг — вполне легальная практика. В России — негласная: официально понятие нигде не закреплено. И не все понимают, зачем вообще авиаперевозчики это делают.

Овербукинг — не ошибка и не сбой системы. Это бизнес-модель. Авиакомпании знают статистику: в среднем от пяти до десяти процентов пассажиров не приходят на рейс. Кто-то опаздывает, кто-то заболевает, кто-то меняет планы. Чтобы самолет не летел пустым, перевозчик заранее продает «лишние» билеты.

Если кто-то из пассажиров действительно не появляется, схема приносит прибыль. Но если в аэропорт приезжают все, начинается жесткий отбор.

«Речь идет о внутренних правилах авиакомпании, по которым она сама решила кого допускать на рейс, а кого снять при нехватке мест. Приоритет мог устанавливаться по тарифу или статусу», — отметил юрист Дмитрий Григорьев.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже много раз выписывала штрафы авиакомпании «Сибирь», более известной как S7. Терпение, наконец, лопнуло, и в суд поступил иск с требованием признать сложившуюся практику незаконной.

«Установлено, что авиаперевозчик систематически допускал случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна, а также в одностороннем порядке изменял условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна», — указано в документе.

Судьи с доводами согласились, и теперь компании придется пересмотреть собственные правила. Но остановят ли 30 тысяч рублей штрафа, которые приходится платить за каждого возмущенного?

Другие перевозчики не лучше, такая схема популярна как у крупных игроков, так и у мелких перевозчиков. Разница лишь в том, как потом решается конфликт: полюбовно или через суд.

«Сами клиенты очень редко идут в суд,. Они принимают условия авиакомпаний, которые предлагают взамен овербукинга другие авиабилеты, со сдвигом по времени. Проживание в гостинице, которое также оплачивает авиакомпания», — рассказала руководитель туристического агентства Наталия Ансталь.

В Минтрансе признают: ситуацию давно необходимо менять. На столе два варианта — либо жесткий запрет продажи лишних билетов, либо введение таких компенсаций, при которых овербукинг для перевозчиков станет убыточным. Пока же законодательные формулировки обсуждаются, пассажирам приходится играть по правилам авиакомпаний.

