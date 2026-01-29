Бойцы группировки «Север» нарушают логистику ВСУ в районе Волчанска

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

У ВСУ не остается шанса на активные наступательные действия.

Воздушные дуэли круглосуточно идут в районе окруженного Волчанска. А чтобы скрыться от вражеских беспилотников, бойцы 11-го танкового полка 11-го корпуса постоянно модернизируют маскировку. В особый цвет красят даже роботов. Они доставляют снаряды и продовольствие на передовую. Все покажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Волчанский плацдарм. Расчеты минометов и БПЛА группировки «Север» выбивают врага из лесопосадок и полуразрушенных зданий. На кадрах трое украинских боевиков под нашим прицелом тщетно пытаются спрятаться в укрытии.

На этом участке фронта наши штурмовые группы уже освободили Старицу и Симоновку. На горизонте — господствующая высота, которую необходимо занять, холмы на западном берегу реки дают больший контроль над ВСУ. Логистика противника здесь уже нарушена.

«Противник активных наступательных действий произвести не может ввиду того, что уничтожены все переправы через водные преграды», — рассказал командир мотострелкового батальона группировки «Север» с позывным «Сахалин».

На этом направлении господство и в воздухе. В небе сейчас постоянно кружат российские дроны, которые прикрывают мотострелковые батальоны. Вот так таранят тяжелые гексокоптеры ВСУ.

«Баба-Яга» залетает в тыловые районы, пытается минировать. Мы на этих подступах их ловим, когда дрон идет», — рассказал оператор отдельного полка беспилотных систем группировки «Север» с позывным «Солома».

Из-за активности вражеских БПЛА пришлось перестраивать всю систему снабжение наших мотострелковых подразделений боеприпасами и продуктами. В деле — высокие технологии.

Этот роботизированный комплекс совершает выезды на передовую регулярно — особенно сейчас, когда местность окутал туман. Бойцам везут продукты.

Бойцы группировки «Север» получили роботизированную систему недавно, но ее уже модернизировали — увеличили время работы за счет дополнительных аккумуляторов и сменили цвет, чтобы доставка была безопасной.

«Очень сильно помогает на линии ЛБС, заменяет человек десять один, на нем можно грузить 250-300 килограммов, спокойно едет», — рассказал механик-водитель НРТК «Курьер» с позывным «Таракан».

Помогает штурмовикам не только техника, но и хорошая маскировка. Боец с позывным «Соболь» прямо в блиндаже создает для товарищей специальные костюмы-невидимки.

«Внутри имеет защиту от инфракрасного излучения, сделаны липучки, можно сделать маскировочный вид», — рассказал стрелок по сопровождению груза и технических средств транспорта защиты низколетящих целей ПВО с позывным «Соболь».

Такие пончо хорошо скрывают штурмовиков от врага в этой местности — среди холмов и редких лесопосадок иногда сложно найти укрытие. Нашим бойцам сейчас важно занять высоту и расширить плацдарм для очередного наступления.

