Блогер Алексей Столяров готовится к рождению второго ребенка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Двукратный отец ранее был женат на дочери Сергея Шойгу.

Фитнес-блогер Алексей Столяров в ближайшее время планирует снова примерить на себя роль отца. Об этом инфлюенсер сообщил в Telegram-канале.

На свежем ролике его жена, титулованная танцовщица Вера Бондарева, запечатлена с заметно округлившимся животом. В видео будущие родители рассказали, как они узнали о грядущем пополнении в семье. Вера поделилась, что на все праздники она загадывала в качестве желания беременность.

«1+1=3. Все только начинается. Вера, ты невероятная», — подписал пост Столяров.

Еще до подтверждения беременности парой, изменения в фигуре танцовщицы приметили внимательные подписчики.

Личная жизнь 35-летнего спортивного блогера наполнена важными переменами. Знакомство пары произошло в компании общих приятелей в 2024 году, после чего их роман развивался стремительно. В декабре того же года Алексей Столяров и чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева закрепили отношения, организовав тайную свадебную церемонию. Лишь спустя некоторое время после торжества он решился опубликовать фотографии с праздника, подтвердив новый статус.

До брака с Бондаревой Алексей Столяров на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с Ксенией, дочерью секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу. Их союз начался в 2019 году, а осенью 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Миланой.

Несмотря на наличие общего ребенка, летом 2023 года Шойгу публично объявила о разрыве отношений с блогером. Теперь Столяров строит новую семью и готовится к тому, что у его четырехлетней дочери появится брат или сестра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.