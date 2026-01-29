Уходит в прошлое: российские вузы перейдут на новую систему образования в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Программы обучения должны подстраиваться под рынок труда.

В российских высших учебных заведениях с 1 сентября 2026 года прекратят существование форматы «бакалавр» и «магистр», которые будут заменены на базовое и специализированное высшее образование. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По ее словам, новая структура предполагает обучение по базовым программам в течение четырех-шести лет, в зависимости от выбранного направления. Специализированное образование станет следующим этапом и продлится от одного года до трех лет. Это необходимо для глубокой трансформации магистратуры с акцентом на управленческие, исследовательские и профессиональные компетенции.

Важным изменением станет снятие запрета для выпускников специалитета на поступление в магистратуру на бюджетной основе. Теперь они смогут претендовать на бесплатные места наравне с остальными. Аспирантура при этом будет выделена в самостоятельный уровень профессиональной подготовки.

Парламентарий подчеркнула, что переход на новые стандарты в 2026 году не является спонтанным решением. Дискуссии об отказе от Болонской системы велись еще с 2022 года.

В рамках подготовки запустили пилотную программу в шести ведущих университетах страны, где модель проходила проверку в реальных условиях. Горячева отметила, что текущие изменения особенно критичны для инженерных и наукоемких специальностей. Там четырехлетний цикл обучения часто оказывался недостаточным для полноценной подготовки кадров.

Депутат добавила, что реформа призвана сократить разрыв между академическими знаниями и требованиями современного рынка труда.

«Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается все сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний», — рассказала Горячева.

По ее словам, нововведение сделает вузы более гибкими и даст им больше автономии в обновлении программ.

При этом студенты, уже зачисленные в университеты, завершат обучение по старым стандартам. Новые правила коснутся только тех, кто поступит в 2026–2027 учебном году.

