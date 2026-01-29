Пенсионерам старше 80 лет в России удвоят фиксированные выплаты с 1 февраля

Юрист Акатнова: пенсионерам старше 80 лет удвоят фиксированные выплаты с февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эта мера поддержки не единственная.

С 1 февраля россияне, отметившие 80-летний юбилей, начнут получать проиндексированную страховую пенсию. Об этом сообщила в беседе с ТАСС доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова.

Размер стандартной фиксированной выплаты в России с января 2026 года вырос на 7,6%, достигнув отметки в 9 584,69 рубля.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей», — сказала Акатнова.

По словам эксперта, существенное увеличение выплат связано с плановым пересмотром фиксированной части пособия. По закону она удваивается при достижении человеком столь почтенного возраста. Это позволяет обеспечить дополнительную финансовую поддержку пожилым людям, нуждающимся в повышенном внимании со стороны государства.

Однако удвоенная сумма — не единственная мера поддержки. Юрист выделила факт наличия специальной надбавки, предназначенной для оплаты ухода за пожилыми гражданами. С начала текущего года этот вид материальной помощи также проиндексировали, его размер составил 1 413,86 рубля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.