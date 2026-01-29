Наталья Рудова ушла от ответа на вопрос о новом мужчине

Предложениями о свиданиях актриса наверняка не обделена. Кто же ее избранник?

В свои 42 года актриса театра и кино Наталья Рудова выглядит просто шикарно. Не задумываясь можно сказать, что вокруг знаменитости вьется море потенциальных избранников. А может быть, уже есть возлюбленный? С таким вопросом корреспондент 5-tv.ru подошла к актрисе на премьере сериала «Резервация».

«Честно говоря, я люблю блондинов с голубыми глазами безумной красоты. Извините, я не слежу за другими», — отшутилась Рудова, комментируя недавнее преображение Сергея Бурунова.

«Какой у вас мужчина?» — спросила журналист.

«А у меня мужчина не скажу какой. А может быть и никакой. Кто его знает?» — не без хитринки ответила актриса.

Последняя попытка корреспондента узнать, кому принадлежит сердце Натальи, также провалилась — актриса оставила СМИ в размышлениях.

«Мое сердце — мое!» — с улыбкой уходя сказала актриса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению Натальи Рудовой, в жизни не так много любви, и одиночество — не приговор для представительницы прекрасного пола, а возможность сделать правильный выбор.

