Такер Карлсон: протесты в США могут привести к распаду страны

На этом фоне администрация Трампа активизировала военную деятельность на Ближнем Востоке.

Хаос, охвативший Миннесоту, рискует выйти далеко за границы штата. Известный журналист Такер Карлсон отметил, что если администрация Трампа не примет оперативные меры, происходящее может перерасти в масштабное гражданское противостояние.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры, правительства и, возможно, нации. И то, как администрация отреагирует на это, как отреагируют местные чиновники, государственные чиновники в Миннесоте, определит дальнейший ход событий», — заявил Такер Карлсон.

На фоне нарастающих внутренних проблем администрация Трампа, похоже, стремится набрать политические очки во внешней политике. Поэтому в центре внимания Белого дома вновь оказался Иран. Вашингтон допускает возможность проведения превентивной операции на Ближнем Востоке.

В регионе уже разместили около 40 тысяч американских военных. Кроме того, Пентагон направил туда три эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». В Тегеране, в свою очередь, демонстрируют готовность к возможной эскалации. В Персидском заливе замечен передовой иранский корабль, с палубы которого можно запускать ударные беспилотники.

