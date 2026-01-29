Новая волна гриппа накроет Россию в феврале

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Врачи связывают ее с резкой сменой погоды.

Волна заболеваемости гриппом накроет Россию в феврале. Как утверждают врачи, все из-за погоды. Температура резко изменится. После морозов наступит резкое потепление.

Это станет отличной средой для распространения вирусов. Пик прогнозируют в середине месяца.

Сейчас в России доминирует так называемый гонконгский грипп, на смену которому может прийти штамм «Виктория».

Специалисты сомневаются, что вакцины текущего сезона будут против него эффективны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.