Крупный пожар на складе в Подмосковье охватил две тысячи квадратных метров
По предварительным данным, в помещении хранились текстиль и промышленная химия.
И начинаем с кадров из Подмосковья. Крупный пожар разгорелся на складе и охватил почти две тысячи квадратных метров. Предположительно, горит помещение, где хранится текстиль.
Также есть информация, что внутри находится магазин с промышленной химией. Пока неизвестно, находились ли там люди в момент возгорания.
Пожарные делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на ближайшие строения. И, как стало известно к этой минуте, пожар удалось локализовать.
