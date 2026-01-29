На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Василисы

Фото, видео: 5-tv.ru

У ребенка множественные опухоли головного мозга.

А сейчас история маленькой Василисы, которая с самого рождения борется за жизнь. У двухлетней девочки из-за множественных опухолей головного мозга случаются приступы эпилепсии.

Несмотря на страшный диагноз, малышка очень любознательная и активная, но пока отстает от сверстников в развитии. Но это можно исправить, если найти причину внезапных приступов. Нужны обследование и операция, но семье не хватает на них денег. Давайте вместе поддержим Василису.

У Василисы редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, при котором в теле появляются опухоли. У девочки они в голове. Из-за этого и случаются приступы. Первый произошел, когда малышке было всего семь дней.

«Это был самый тяжелый период, прям вот эмоционально было его тяжело пережить», — вспоминает Анастасия Соколова, мама Василисы.

Из-за частых приступов Василиса начала отставать в развитии. Но родители не сдаются, делают все, чтобы она научилась ходить и произнесла первое слово. Ежедневные игры призваны не только развивать речь, но и отвлекать девочку, пока она стоит в вертикализаторе. С его помощью удается держать мышцы в тонусе.

Позади обследования в разных городах страны, долгий подбор противоэпилептических препаратов. Но лекарства уже не помогают так, как раньше.

«У нее бывают приступы с задержкой дыхания, бывают приступы с частым морганием глаз, бывает, что она закатывает свои глаза. Бывает, она сидит и кивает», — рассказывает Виктор Соколов, папа Василисы.

Это может повторяться несколько раз в сутки. Врачи уверены: жизнь Василисы изменит операция. Но сперва с помощью ЭЭГ-мониторинга важно узнать, какие опухоли вызывают приступы эпилепсии.

«Нейрохирург будет устанавливать глубинные платиновые нити непосредственно в толщу коры головного мозга. После того, когда мы поймаем эпилептический приступ и докажем, что причиной всех проблем ребенка является конкретный участок, то с минимальным риском хирург сможет этот участок удалить и дать ребенку возможность развиваться», — объясняет невролог, нейрофизиолог Владимир Соловьев.

Родители верят, что после операции дочке станет легче, она избавится от приступов, которые не дают ей развиваться. Но, чтобы приступить к лечению, необходимо срочно найти 2 500 000 рублей.

У нас с вами есть возможность помочь Василисе. Сделав пожертвование, мы дадим малышке шанс сделать первый уверенный шаг, научиться читать любимые сказки, пойти в садик и расти, как другие здоровые дети.

