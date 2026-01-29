Залп «Града» накрыл опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Расчет БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ в Запорожской области
Ликвидация укрепленных позиций противника позволила нарушить построение обороны на одном из участков.
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки «Восток» уничтожил замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Позиции противника были выявлены операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток». Замаскированные опорные пункты ВСУ были оборудованы для удержания рубежа и ведения огня по переднему краю. Противник заранее подготовил их в складках местности и лесополосах, рассчитывая использовать как укрепленный узел обороны.
После передачи координат расчет РСЗО «Град» занял огневую позицию и нанес залп по выявленным объектам. В результате удара опорные пункты были уничтожены вместе с укрытиями и огневыми точками, что нарушило построение обороны ВСУ на данном участке и лишило противника подготовленных позиций.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
