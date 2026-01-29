Варварский захват: в Черниговской области силовики опечатали православный монастырь

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Монахинь выселили и опечатали храм и корпуса.

Свято-Николаевский монастырь в Черниговской области стал новой целью для украинских силовиков, которые продолжают свою борьбу с канонической православной церковью.

Технология уже настолько отработана, что всего лишь за один день захватчики успели: выгнать монахинь под предлогом прекращения договора аренды госимущества, опечатать храм и корпуса монастыря, а также законсервировать каждую келью.

«Вот показываю, печка топится, кушать нечего, но это их никого не волнует… То, что мы здесь прописаны уже более 20 лет, никого не интересует, законы они тоже, наверное, не исполняют», — сказали монахини.

Тут, конечно, надо было бы напомнить этим варварам, что в монастырях чаще всего оказываются люди, которым больше некуда идти. Но на такие мелочи киевский режим сейчас внимания не обращает. И начиная с захвата Киево-Печерской лавры, своих родных обителей уже лишились тысячи монахов и монахинь.

