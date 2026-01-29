Безопасность, экономика и снег: итоги встречи Владимира Путина Ахмеда аш-Шара

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

В Кремле обсудили сотрудничество России и Сирии в новых реалиях.

С разговора об огромном количестве снега Ахмед аш-Шара и начал беседу с Владимиром Путиным. Кстати, показал, что учил историю России и знает, что генерал мороз и снег часто помогали нам в различных конфликтах. Но понятно, что с обсуждения погоды встреча только началась. Об основных темах этого визита — корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Наверняка не самой привычной для президента Сирии погодой приветствовала его Москва. Среди встречающих иностранную делегацию — замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Первый намек на то, что диалог пойдет, в том числе, о военном сотрудничестве двух стран.

Всего три месяца прошло с первой встречи Владимира Путина и нового лидера Сирии. И это вполне может говорить о новом витке развития партнерства двух стран. В первую очередь, конечно, в сфере безопасности. А еще культуры и экономики.

Оттого, видимо, и состав российской делегации на переговорах значительно расширился по сравнению с предыдущей встречей: министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков. В ожидании глав государств они что-то оживленно обсуждали.

С ходу Владимир Путин приводит статистику: с той самой встречи лидеров в октябре рост сотрудничества в экономической сфере между Россией и Сирией вырос на четыре процента. Да, звучит немного, но начало положено.

«Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующее соглашение о дипломатических отношениях. И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц. И сейчас в новых реалиях, благодаря в том числе и прежде всего вашим усилиям, отношения между Сирией и Россией развиваются. Я уже упомянул об экономической составляющей. Здесь есть, конечно, о чем говорить, и мы обязательно используем сегодняшний ваш визит для обсуждения этих вопросов», — сказал Владимир Путин.

Такую зимнюю Россию президент Сирии Ахмед Аш-Шараа увидел явно впервые и решил поделиться впечатлениями. При этом вспомнил о великих победах российского народа.

«Сегодня я по дороге из аэропорта видел очень много снега, я вспомнил, что исторически это традиция, и знаю, что были многие военные операции, военные пытались достигнуть Москвы, но стойкость народа и погода даже помогали отразить эти нападки», — сказал Ахмед аш-Шараа.

За последний год межправительственные комиссии двух стран совершили больше дюжины взаимных визитов. Еще одна тема нынешних переговоров — гуманитарные вопросы. Владимир Путин еще раз подтвердил, что Россия готова помогать в восстановлении ближневосточной страны.

«Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать, и наши экономические операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе. Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии, и хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия», — добавил Путин.

Судьба российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе — тоже важная тема для разговоров. С прежним руководством страны была договоренность об аренде на 49 лет. Но новые власти, кажется, тоже понимают, что присутствие наших вооруженных сил в Сирии обеспечивает дополнительную безопасность. Не только в арабской республике, но и в регионе в целом.

