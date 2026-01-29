В Петербурге начали демонтировать новогоднюю ель на Дворцовой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
Дерево будет переработано, а из полученной древесины изготовят сувениры для детей.
Ну а в Петербурге уже готовятся к весне. Там сегодня начали разбирать главную городскую елку на Дворцовой площади.
Демонтаж не раз просили перенести, чтобы немного продлить новогоднее настроение. Но время все-таки пришло.
Убирать ель будут в несколько этапов. Сначала снимут украшения. Затем распилят ствол и ветки, древесину переработают и сделают из нее сувениры для детей.
