«Это что такое?»: Николай Носков не в курсе, кто такой Ваня Дмитриенко

Артист не следит за творчеством молодых исполнителей.

Заслуженный артист России Николай Носков заявил, что не знаком с певцом Ваней Дмитриенко и не имеет представления о его творчестве. Вместе продюсером Виктором Дробышем он впервые за долгое время пообщался с корреспондентом 5-tv.ru.

Носкова искренне удивил вопрос о Дмитриенко, он признался, что не интересуется творчеством молодых исполнителей.

«Это что такое?» — удивленно спросил музыкант.

Также артист рассказал, что Виктор Дробыш подарил ему на день рождения массажное кресло. 12 января Носков отпраздновал 70-летие. Он отметил, что любит массаж. Продюссер поспешил поддержать его убеждение.

«А кто его не любит? А в нашем возрасте это и полезно еще», — улыбаясь добавил Дробыш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Носков анонсировал выход своей новой песни, которая называется «Однажды сойти с ума». Трек будет представлен публике 13 февраля, в канун Дня всех влюбленных.

