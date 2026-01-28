Звезда фильма «Цыпочка» Роб Шнайдер разводится спустя 16 лет брака

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc

Инициатором расставания стала супруга артиста Патрисия Шнайдер.

Супруга американского актера и комика Роба Шнайдера подала на развод после 16 лет брака. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы, поданные в штате Аризона.

По данным издания, заявление о расторжении брака подала Патрисия Шнайдер — актриса и телевизионный продюсер. В документах указано, что супруги считают брак окончательно распавшимся и не видят возможности для примирения.

У Роба и Патрисии Шнайдер двое несовершеннолетних детей — 13-летняя Миранда Скарлетт и 10-летняя Мэделин Робби. В настоящее время стороны ведут переговоры по вопросам опеки, распределения родительских обязанностей и выплаты алиментов.

Шнайдер и Патрисия заключили брак в январе 2010 года в Лос-Анджелесе. В последние годы семья проживала в штате Аризона.

Роб Шнайдер получил широкую известность благодаря ролям в комедийных фильмах, включая картины «Цыпочка», «Мужчина по вызову», «Большой Стэн» и «Взрыватель». Официальных комментариев от актера или его представителей на данный момент не поступало.

