Звезда фильма «Цыпочка» Роб Шнайдер разводится спустя 16 лет брака
Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc
Инициатором расставания стала супруга артиста Патрисия Шнайдер.
Супруга американского актера и комика Роба Шнайдера подала на развод после 16 лет брака. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы, поданные в штате Аризона.
По данным издания, заявление о расторжении брака подала Патрисия Шнайдер — актриса и телевизионный продюсер. В документах указано, что супруги считают брак окончательно распавшимся и не видят возможности для примирения.
У Роба и Патрисии Шнайдер двое несовершеннолетних детей — 13-летняя Миранда Скарлетт и 10-летняя Мэделин Робби. В настоящее время стороны ведут переговоры по вопросам опеки, распределения родительских обязанностей и выплаты алиментов.
Шнайдер и Патрисия заключили брак в январе 2010 года в Лос-Анджелесе. В последние годы семья проживала в штате Аризона.
Роб Шнайдер получил широкую известность благодаря ролям в комедийных фильмах, включая картины «Цыпочка», «Мужчина по вызову», «Большой Стэн» и «Взрыватель». Официальных комментариев от актера или его представителей на данный момент не поступало.
