Рубио: новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате

Однако участие США все же возможно.

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию планируется в двустороннем формате, при этом не исключается участие представителей Соединенных Штатов. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате.

«На этой неделе планируются последующие переговоры в этом отношении. Двусторонние переговоры тоже возможны, с участием США, но без Стива (Уиткоффа. — Прим.ред.) и Джареда (Кушнера. — Прим.ред.)», — сказал он.

Госсекретарь уточнил, что указанные представители не будут задействованы в предстоящих контактах, даже в случае присутствия американской стороны.

Предыдущий раунд консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Тогда делегация США выступала в роли координатора переговорного процесса. Продолжение консультаций, как ожидается, запланировано на 1 февраля. Об этом сегодня, 28 января, рассказывал ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

