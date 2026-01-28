Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Артист впервые появился на публике спустя долгое время.

Заслуженный артист РФ Николай Носков исполнил вживую свой хит «Это здорово». Кадрами с выступления делится 5-tv.ru.

«Я люблю тебя — это здорово», — эти строчки в песне звучали особенно проникновенно из уст Носкова, чья любовь к жизни и музыки не знает границ.

Музыкант уже несколько лет прикован к инвалидной коляске, однако это не помешало ему найти в себе силы вернуться к концертной деятельности и даже записывать новые композиции.

Не так давно, 12 января, он отметил юбилей — 70 лет. В честь этого события Носков впервые за долгое время выступил перед публикой, показав свои отличные вокальные данные. Продюсер Виктор Дробыш все это время внимательно следил за выступлением подопечного, с которым они вместе работают уже много лет.

Во время беседы с журналистами музыкант обмолвился о своей новой песне, релиз которой намечен на 13 февраля — она называется «Однажды сойти с ума». Эта новость стала настоящим подарком для поклонников Носкова.

«Да, песня будет», — подтвердил артист.

В 2017 году Николай Носков перенес ишемический инсульт, после которого он не смог полностью восстановить функции правой руки и ноги, остались проблемы с речью. С тех пор артист передвигается на инвалидном кресле.

