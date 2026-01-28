Образ жизни поменялся: Филипп Янковский о съемках сериала «Резервация»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер, режиссер и продюсер Филипп Янковский поделился впечатлениями от работы над сериалом «Резервация». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере.

По словам артиста, название ленты во многом определило атмосферу съемочного процесса.

Филипп Янковский подчеркнул, что в профессии нередко случается так, что название картины начинает влиять не только на художественные решения, но и на образ жизни всей команды. Именно это произошло и с «Резервацией»: сценаристы, продюсеры, режиссеры, операторы, художники по гриму и костюмам, а также актеры оказались словно в замкнутом пространстве.

«Очень часто в нашей карьере бывает, что само название притягивает и образ жизни на это время съемок, и еще какие-то разнообразные факторы. И поскольку картина называется „Резервация“, то все вот эти талантливые люди, начиная со сценария, продюсеры, режиссеры, операторы, грим, костюм и, конечно, мои партеры, замечательные артисты, оказались в некой такой резервации», — подчеркнул актер.

Работая над историей на площадке и постоянно общаясь вне съемок, команда сериала постепенно сформировала собственную «резервацию» — небольшой, но сплоченный мир.

«Мы, с одной стороны, разыгрывали ситуацию, а с другой стороны — мы вот каждый день практически встречались и стали тоже небольшой резервацией», — пояснил артист.

Филипп Янковский исполнил одну из ролей в фантастическом триллере с детективной линией «Резервация». В центре сюжета — герой по имени Сергей, который вернулся домой и столкнулся с пугающей реальностью: привычного для него города больше не существует. Территория, отрезанная от внешнего мира загадочной аномалией, теперь носит название «резервация». Пытаясь спасти близких, оказавшихся в ловушке, Сергей решил проникнуть внутрь опасной зоны. Там он узнал, что на протяжении нескольких лет в городе таинственно исчезают дети. Эти события напрямую связаны с аномалией, а значит, чтобы вернуть семью и выбраться самому, герою предстоит разгадать зловещую тайну резервации.

