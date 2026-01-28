«Ее не принимали, но любил народ»: Бузова сравнила себя с принцессой Дианой

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Телеведущая объяснила, почему после развода начала жить и работать по-другому.

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что во многом чувствует сходство своей жизни с жизнью принцессы Диана. В интервью журналистке Лауре Джугелии Бузова рассказала, что ей близка не только личность Дианы, но и путь, который та прошла — от непринятия окружением до искренней народной любви.

«Мне очень близка принцесса Диана по душе и по поступкам. Ее тоже многие не принимали по статусу, но ее любил народ», — заявила Бузова.

Далее телеведущая пояснила, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в ее жизни начался новый этап. По словам Бузовой, именно тогда она впервые была вынуждена всерьез заняться заработком, поскольку денег у нее практически не было. Она отметила, что ощущение личной свободы позволило сосредоточиться на карьере, тогда как в браке все свое время и силы она посвящала мужу.

Бузова призналась, что ее удивляло, когда успех в музыкальной и телевизионной сфере связывали исключительно с разводом. Она подчеркнула, что уже спустя год после расставания выпустила дебютный альбом, а популярность стала результатом системной работы, а не личной драмы.

Телеведущая также отметила, что ради брака сознательно отодвигала собственные амбиции на второй план. По ее словам, в тот период она была готова пожертвовать карьерой и полностью посвятить себя семье, однако этот выбор привел к внутреннему ощущению нереализованности.

Сейчас Бузова не состоит в официальных отношениях и сосредоточена на профессиональных проектах. При этом она продолжает говорить о желании создать семью и стать матерью, подчеркивая, что опыт прошлого научил ее не отказываться от себя ради статуса или чужих ожиданий.

