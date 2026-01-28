«Не было мрачных страниц»: Путин про отношения России и Сирии

Путин: в отношениях России и Сирии не было мрачных страниц

История взаимодействия стран началась еще в 1944 году с подписания соглашения о дипломатических отношениях.

За десятки лет сотрудничества России и Сирии в отношениях этих стран не было мрачных страниц. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле.

«Российско-сирийские отношения имеют глубокие корни. Еще в 1944 году, шла Вторая мировая война, а Советский Союз и Сирия подписали соответствующее соглашение о дипломатических отношениях. И все эти годы на межгосударственном уровне никогда не было никаких мрачных страниц», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что отношения между двумя нашими государствами развиваются. Для этого прикладываются усилия и со стороны Москвы, и со стороны Дамаска. Он уточнил, что даже за время, которое прошло с предыдущей встречи президентов, многое было сделано.

«Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере. Вот четыре с лишним процента рост. Это, может быть, не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное. И нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию. У нас многое делается для развития наших отношений по всем направлениям», — подчеркнул российский лидер.

Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву утром 28 января.

