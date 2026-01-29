Они что-то знают: россияне стали чаще покупать осиновые колья против вампиров

Lenta.ru: Покупки осиновых кольев в России выросли в четыре раза

Фото: 5-tv.ru

Спрос на них в 2025 году вырос в четыре раза.

В прошлом году россияне купили магических атрибутов на 50% больше, чем в позапрошлом году. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование.

Наиболее активно граждане нашей страны скупали разного рода обереги — 36% покупок из всей выборки. Спрос на них увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2024-м.

Но сильнее всего за год подскочил спрос на осиновые колья — их россияне приобретали в четыре раза чаще. В среднем такое оружие против вампиров стоит 333 рубля.

На руны спрос вырос на 43%, набор с ними приобретался в среднем за 672 рубля. Что касается карт Таро, то на них спрос упал в 2025 году на 5%. В среднем люди покупали колоду за 654 рубля.

При этом продажи стеклянных шаров выросли аж на 101%. Куклы вуду — на 63%. На черные свечи спрос вырос на 8%.

Ранее 5-tv.ru писал, как колдуны безнаказанно зарабатывают миллионы на вере в чудо. Магия и гадания в России превратились в гигантскую индустрию с триллионными оборотами.

